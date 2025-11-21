В Одессе при взрыве пострадал сотрудник военкомата

Инцидент произошел в Пересыпском районном военкомате из-за детонации неизвестного предмета, который находился в вещах мобилизованного

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) получил ранения при взрыве в одном из районных военкоматов в Одессе на юге Украины. Об этом сообщил одесский областной ТЦК.

По данным, опубликованным на странице областного ТЦК в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), взрыв произошел в Пересыпском районном военкомате в результате детонации неизвестного предмета, который находился в вещах мобилизованного мужчины. Он погиб на месте, а один из сотрудников военкомата получил ранения, его госпитализировали.

Ранее о взрыве в одном из одесских военкоматов сообщила полиция. А издание "Телеграф" писало, что мобилизованный мужчина привел в действие боевую гранату.

На Украине уже неоднократно фиксировали случаи поджогов автомобилей военных и взрывов в военкоматах. Таким образом жители выражают протест против силовой мобилизации.