В Москве задержали мужчину, подозреваемого в попытке изнасилования девушки

С фигурантом проводятся следственные действия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в покушении на изнасилование девушки на юго-западе Москвы, задержан. Об этом ТАСС сообщили в столичном СК.

"Черемушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование)", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 20 ноября 37-летний мужчина, находясь вблизи жилого дома, расположенного по улице Академика Опарина, применив насилие, попытался изнасиловать ранее незнакомую девушку 2007 года рождения, которая возвращалась домой. Довести преступное деяние до конца мужчина не смог, так как потерпевшая оказала активное сопротивление.

В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, мужчина проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.