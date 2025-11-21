Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Александру Кибовскому

По делу экс-главы департамента культуры Москвы взыскали имущество более чем на 1 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

Александр Кибовский © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Кунцевский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России к бывшему министру правительства Москвы, экс-главе департамента культуры Александру Кибовскому, его родственникам и доверенным лицам, взыскав имущество более чем на 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил участник процесса.

Читайте также

Что известно об аресте экс-главы департамента культуры Москвы Кибовского

"Решением суда исковые требования Генпрокуратуры к Кибовскому и связанным с ним лицам удовлетворен в полном объеме", - сообщил участник.

Как отмечалось в исковых требованиях, официальный доход Кибовского с 2010 по 2024 год, когда он возглавлял столичный департамент, составил 165 млн рублей, доход его жены - 30 млн рублей, также они получили 15,7 млн рублей от продажи автомобилей, квартиры в Мытищах и участка с домом в Ярославской области. Таким образом, общий доход за 14 лет составил 211 млн рублей. Между тем, как считают в прокуратуре, "с целью сокрытия своего реального имущественного положения, которое не могло быть достигнуто за счет его заработной платы и дохода членов его семьи, дорогостоящие объекты недвижимости и транспортные средства оформлялись на родственников и доверенных лиц", не имевших финансовой возможности приобрести оформляемое на них имущество.

По данным проверки, с 2014 года Кибовский приобрел недвижимость и два автомобиля на общую сумму 226,7 млн рублей, включая семь квартир в Москве (в том числе на Гоголевском и Осеннем бульварах) и Подмосковье за 195 млн рублей, оформленных на жену, ее отца и доверенное лицо. На доверенное лицо также были приобретены две иномарки, включая Maybach, общей стоимостью 29,4 млн рублей, и два мотоцикла на 5 млн рублей. Кроме того, в 2017 и 2020 годах он передал в доверительное управление 28 млн рублей.

При этом, по данным прокуратуры, Кибовский и его семья "осуществляли иные расходы, в том числе связанные с приобретением имущества, ценных бумаг, предметов быта, гардероба, обслуживанием жилых помещений и транспортных средств, оплатой туристических поездок".