Состояние пострадавших в пожаре детей в Ингушетии оценивают как стабильное

В тушении пожара были задействованы 15 человек и 4 единицы техники

МАГАС, 21 ноября. /ТАСС/. Состояние троих детей, госпитализированных после пожара в частном доме в Ингушетии, оценивается как стабильное, сообщается в Telegram-канале правительства республики.

"Трое детей госпитализированы в детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани с отравлением продуктами горения. Их состояние стабильное. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.

На сайте ГУ МЧС по региону сообщается, что пожар произошел в частном доме в сельском поселении Экажево. Площадь возгорания составила 40 кв. м. В доме находились четверо детей в возрасте от 1 года до 5 лет. В результате отравления угарным газом и удушья от продуктов горения погиб ребенок 2021 года рождения.

"На месте с родителями пострадавших детей работает психолог от ГУ МЧС России по Республике Ингушетия. Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются", - отмечается в сообщении.

В тушении пожара от регионального ГУ МЧС были задействованы 15 человек и 4 единицы техники. По факту происшествия организованы прокурорская и доследственная проверки.