В Якутии из-за работы бензогенератора отравились четверо мужчин

ЧП случилось в городе Удачный

ЯКУТСК, 22 ноября. /ТАСС/. Четверо мужчин отравились парами в результате работы бензинового генератора в городе Удачный в Мирнинском районе Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии.

"В городе Удачный из гаража предприятия в учреждение здравоохранения с ингаляционным отравлением парами в результате работы бензогенератора доставлены четверо мужчин 1972, 1963, 2001 и 1961 годов рождения", - говорится в сообщении.

Установление обстоятельств, причин и условий находится на контроле надзорного ведомства.