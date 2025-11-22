AFP: в Нигерии боевики похитили из школы 227 человек

Некоторым похищенным ученикам удалось сбежать

Редакция сайта ТАСС

ХАРАРЕ, 22 ноября. /ТАСС/. Боевики похитили 215 учеников и 12 учителей нигерийской католической школы Святой Марии в пятницу ночью. Об этом сообщило AFP со ссылкой на Ассоциацию христиан Нигерии.

По их информации, некоторым похищенным ученикам удалось сбежать.

Отмечается, что инцидент произошел после требования правительства страны закрыть для посещения школы ввиду многочисленных атак боевиков, которое было проигнорировано руководством школы Святой Марии.

Ранее нигерийский телеканал Arise сообщил только о 52 похищенных в результате атаки боевиков на школу.

19 ноября группа бандитов убила пять человек при нападении на церковь на западе Нигерии.

Ранее аналогичный инцидент произошел в населенном пункте Мага, штат Кебби, где бандиты захватили 24 учащихся.