В Северной Каролине на церемонии зажжения рождественской ели произошла стрельба

Пострадали четыре человека

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Церемония зажжения рождественской ели в городе Конкорд (штат Северная Каролина) была прервана из-за стрельбы. Об этом говорится в заявлении местных властей, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Инцидент произошел 21 ноября около 19:30 по местному времени (03:30 мск субботы). Оставшуюся часть мероприятия отменили, собравшихся зрителей попросили немедленно покинуть центр города.

В результате происшествия четыре человека получили огнестрельные ранения, пострадавшие были госпитализированы. Состояние троих раненых оценивается как критическое.