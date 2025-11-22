В Воронежской области вновь объявили опасность атаки БПЛА

Силы ПВО наготове, сообщил губернатор региона Александр Гусев

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов снова объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - написал он.

Ранее угроза атаки БПЛА объявлялась с 22:45 мск 21 ноября до 06:06 мск 22 ноября.