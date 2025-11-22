В порту Лос-Анджелеса на контейнеровозе произошел крупный пожар

Для борьбы с огнем задействовали более 100 пожарных

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Контейнеровоз загорелся в порту Лос-Анджелеса (штат Калифорния), сообщила мэр города Карен Басс.

"Городские службы борются с произошедшим по электротехническим причинам пожаром на контейнеровозе в порту Лос-Анджелеса, - написала она на своей странице в X. - Экстренные службы находятся на месте происшествия, более 100 пожарных борются с огнем, полиция порта помогает обеспечить безопасность экипажа".

По данным пожарной службы города, после возгорания был зафиксирован взрыв на палубе судна, приведший к его обесточиванию. По последним данным, все члены экипажа были эвакуированы с судна. Они не пострадали.