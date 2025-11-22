В Алтайском крае задержали водителя, который сбил трех пешеходов и скрылся

Мужчина за 2024-2025 годы был три раза привлечен к административной ответственности

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 22 ноября. /ТАСС/. Мужчину, который на Mercedes сбил трех пешеходов в Славгороде Алтайского края и скрылся с места ДТП, задержали. Об этом сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

22 ноября в Славгороде в Алтайском крае водитель на автомобиле Mercedes наехал на трех пешеходов и скрылся. В результате ДТП один пешеход погиб, еще двое в больнице в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время водитель, который совершил тяжкое ДТП в Славгороде и скрылся с места происшествия, задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователем МО МВД России "Славгородский" готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. <…> В настоящее время с задержанным 1995 года рождения работает следователь. Машина обнаружена в одном из городских дворов. Проводятся исследования на наличие в крови потенциального виновника ДТП алкоголя, наркотических и иных запрещенных веществ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель за 2024-2025 годы был три раза привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения транспортного средства).