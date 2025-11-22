В Саратовской области в ДТП с тягачом погиб человек

Еще трое пострадали

САРАТОВ, 22 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб и трое, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения двух автомобилей и тягача с прицепом в Саратовской области. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

Утром в службу 112 поступило сообщение о том, что в Хвалынском районе у поселка Возрождение столкнулись три машины: тягач с прицепом, Lada и Xcite.

"В результате ДТП из Xcite погиб мужчина и пострадал мужчина. Из Lada пострадали мужчина и ребенок 2013 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы", - сообщил Юрин.

По его словам, спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента извлекли тело погибшего и передали следственно-оперативной группе. Все обстоятельства произошедшего выясняются.