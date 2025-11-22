ТАСС: в Москве сгорели семь машин и два мотоцикла

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС, архив

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Огонь с горящего контейнера перекинулся на припаркованный транспорт ночью в Москве, по предварительным данным, сгорели семь машин и два мотоцикла. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Инцидент произошел в ночь на 22 ноября на улице Донецкой. Предварительно, с горевшего контейнера огонь перекинулся на припаркованные автомобили. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, огнем, по предварительным данным, уничтожены семь машин и два мотоцикла. "Точный ущерб устанавливается, как и причины случившегося, рассматривается в том числе поджог", - сказал собеседник агентства.