ТАСС: в Москве сгорели семь машин и два мотоцикла
07:55
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Огонь с горящего контейнера перекинулся на припаркованный транспорт ночью в Москве, по предварительным данным, сгорели семь машин и два мотоцикла. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.
"Инцидент произошел в ночь на 22 ноября на улице Донецкой. Предварительно, с горевшего контейнера огонь перекинулся на припаркованные автомобили. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, огнем, по предварительным данным, уничтожены семь машин и два мотоцикла. "Точный ущерб устанавливается, как и причины случившегося, рассматривается в том числе поджог", - сказал собеседник агентства.