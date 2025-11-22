The Cable: в Нигерии боевики похитили из школы 303 учащихся и 12 учителей

В нескольких штатах власти закрыли школы по соображениям безопасности

ХАРАРЕ, 22 ноября. /ТАСС/. Боевики похитили 303 учащихся и 12 преподавателей в католической школе Святой Марии на западе Нигерии. Об этом сообщил портал The Cable со ссылкой на главу Ассоциации христиан Нигерии Булуса Йоханну.

Ранее сообщалось о 215 школьниках и 12 учителях, которые были похищены из учебного заведения. Всего в школе было 629 учащихся.

Ранее аналогичный инцидент произошел в населенном пункте Мага, штат Кебби, где бандиты захватили 24 учащихся.

В связи с участившимися атаками на школы президент Нигерии Бола Тинубу отменил запланированную поездку в ЮАР на саммит G20. В нескольких штатах власти закрыли школы по соображениям безопасности. Туда направлены дополнительные силы армии и полиции.