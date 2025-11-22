Полиция Москвы начала проверку из-за возгорания машин от горящего контейнера

Устанавливается сумма причиненного ущерба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции начали проверку после возгорания нескольких транспортных средств на Донецкой улице в Москве, огонь распространился с контейнеров для бытовых отходов на семь автомобилей и два мотоцикла. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Рано утром 22 ноября в дежурную часть отдела полиции "Марьинский" ОМВД России по району Марьино поступило сообщение по факту возгорания нескольких транспортных средств на Донецкой улице. "На место незамедлительно был направлен наряд полиции. По прибытии полицейские обнаружили, что возгорание автомобилей произошло от находящихся вблизи контейнеров для сбора бытовых отходов. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства, а также сумма причиненного ущерба. Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что предварительно, произошел поджог контейнеров, а потом огонь перешел на транспортные средства.

Ранее в оперативных службах ТАСС сообщили, что в результате пожара сгорели семь машин и два мотоцикла. Пострадавших нет.

В прокуратуре Москвы уточнили, что повреждены восемь автомобилей. "По предварительным данным, контейнеры поджег неизвестный. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", - добавили в пресс-службе.