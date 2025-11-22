МВД Турции разрешило начать расследование против мэра Анкары

Оно касается вопроса об организации мэрией путем проведения тендеров серии концертов известных турецких артистов в столице

АНКАРА, 22 ноября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Турции выдало разрешение на проведение расследования в отношении мэра столицы Мансура Яваша и его личного секретаря Невзата Узуноглу по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и нарушении аудиторских процедур. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

Уточняется, что расследование, разрешение на проведение которого запросила Генпрокуратура Анкары, касается вопроса об организации мэрией путем проведения тендеров серии концертов известных турецких артистов в столице. Согласно отчету ряда надзорных ведомств и служб и результатам предварительного разбирательства Счетной палаты установлено, что мэрия понесла убытки в размере 154,4 млн лир ($3,6 млн) при проведении 32 концертов.

В рамках расследования 23 сентября были задержаны 14 подозреваемых, среди которых были бывшие муниципальные чиновники и должностные лица компании, оказывавшей услуги по организации концертов. Им предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и сговоре при проведении тендеров. Первое слушание по этому делу пройдет 6 января 2026 года.

Генпрокуратура по закону не может самостоятельно начинать расследование в отношении высшего руководства мэрий, глав муниципалитетов или руководителей провинций без одобрения министра внутренних дел. Сам Яваш в начале октября, когда прокуратура обратилась к МВД для получения соответствующего разрешения, заявил, что "оно не требуется", и он "готов добровольно дать показания, если вызовет следствие, поскольку скрывать нечего".