На Кубани завели дело после избиения школьницы

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося

КРАСНОДАР, 22 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после распространения видео с избиением школьницы в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В медиапространстве были опубликованы сведения о том, что в одной из школ в городе Хадыженске Апшеронского района ученица ударила сверстницу по лицу, в это время другая девочка удерживала ей руки. Произошедшее снималось на камеру мобильного телефона. В публикации отмечается, что зачинщицы конфликта пристают и к другим детям", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 293 УК РФ (халатность). Также в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям сотрудников школы, в которой произошел инцидент. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.