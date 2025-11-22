Reuters: экс-президента Бразилии Болсонару арестовали

Жаир Болсонару приговорили к 27 годам тюремного заключения по делу о перевороте

Жаир Болсонару (в центре) © Ton Molina/ Getty Images

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Бразилии (2019-2022) Жаир Болсонару, приговоренный к 27 годам тюремного заключения по делу о перевороте и обжалующий это решение, находясь под домашним арестом, был арестован. Об этом со ссылкой на адвоката бразильского политика сообщило агентство Reuters.

11 сентября Болсонару признали виновным в заговоре с целью не допустить прихода к власти Лулы да Силвы в январе 2023 года. В конце октября адвокаты Болсонару подали апелляцию в Верховный суд республики (STF). Защита указала на ошибки в решении суда, по которому политик приговорен к 27 годам тюремного заключения.

Связавшийся с Reuters адвокат Болсонару не смог назвать причины задержания своего клиента. По данным источников агентства, решение властей является превентивной мерой, связанной с условиями домашнего ареста, под который экс-глава государства был помещен на время судебного разбирательства. Ожидается, что защита будет добиваться сохранения домашнего ареста, ссылаясь на проблемы со здоровьем у Болсонару.

11 сентября Болсонару признали виновным в заговоре с целью не допустить прихода к власти Лулы да Силвы в январе 2023 года. В соответствии с материалами дела Болсонару и его окружение, в том числе несколько военных, хотели сорвать вступление в должность Лулы да Силвы и готовили попытку переворота на 15 декабря 2022 года - спустя три дня после вручения вновь избранному лидеру удостоверения 39-го президента страны. Одним из обсуждаемых заговорщиками планов была операция Punhal Verde e Amarelo ("Желто-зеленый кинжал"), в соответствии с которой предполагалось убийство Лулы да Силвы и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина.

При этом до инаугурации Лулы да Силвы попытки переворота совершено не было. В то же время в январе 2023 года, уже после его вступления в должность, в бразильской столице сторонники Болсонару устроили беспорядки и попытались захватить правительственные здания. По оценке властей, в погромах участвовали около 5 тыс. человек, более 1,4 тыс. были задержаны.