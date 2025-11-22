В Ингушетии завели дело после гибели ребенка при пожаре

Еще троих детей госпитализировали

МАГАС, 22 ноября. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело после смерти ребенка из-за отравления угарным газом во время пожара в частном доме. Еще трое детей госпитализированы, говорится в сообщении пресс-службы СК РФ по региону.

"Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка в результате отравления угарным газом по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход и результаты расследования данного уголовного дела находятся на контроле руководителя следственного управления СК России по Республике Ингушетия", - говорится в сообщении.

Вечером 21 ноября в сельском поселении Экажево в частном доме произошел пожар, его площадь составила 40 кв. м. В доме находились четверо детей в возрасте от года до пяти лет. В результате отравления угарным газом и удушья от продуктов горения погиб ребенок 2021 года рождения. Остальные дети были госпитализированы, им оказана необходимая медицинская помощь. По факту происшествия были организованы прокурорская и доследственная проверки.