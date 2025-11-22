В Приморье завели дело о хулиганстве после конфликта двух учеников в школе

Специалисты дадут оценку работе органов системы профилактики, условиям жизни и воспитания детей

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Приморском крае после конфликта в школе с участием старшеклассника и ученика младшего возраста, сообщили в СК РФ.

"В социальных медиа сообщается, что в одном из общеобразовательных учреждений города Артема ученик старших классов применил насилие к ученику младшего возраста. По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела.

Как сообщили в прокуратуре Приморского края, будет дана оценка работе органов системы профилактики, условиям жизни и воспитания детей - участников конфликта.