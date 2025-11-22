В Петербурге задержали распылившего в офисе газ мужчину из-за невыплаты зарплаты

В больницу обратились трое менеджеров компании

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Полиция Петербурга задержала мужчину, который распылил слезоточивый газ из баллона и бросил дымовую шашку в офисе из-за невыплаты заработной платы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

"Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, прибывшими на место происшествия, был задержан 28-летний молодой человек, который из-за невыплаты ему заработной платы, в помещении офиса распылил слезоточивое вещество из газового баллона, после чего бросил дымовую шашку. С места происшествия полицией были изъяты 5 баллонов с перцовым газом и дымовая шашка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел накануне в бизнес-центре на проспекте Юрия Гагарина. В тот же день в полицию поступила информация, что в больницу обратились трое менеджеров компании, пострадавших от токсического действия слезоточивого газа. После оказания помощи они были отпущены на амбулаторное лечение. Пострадавшие обратились с заявлениями в полицию, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.