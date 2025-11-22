В Удмуртии в ДТП погибла девушка

Еще два ребенка пострадали

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 22 ноября. /ТАСС/. В городе Сарапуле в Удмуртии 19-летняя девушка погибла и два ребенка 10 и 12 лет пострадали в результате ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщила Госавтоинспекция республики.

Ранее в ГУ МЧС по Удмуртии сообщали, что при столкновении трех легковых автомобилей в Сарапуле пострадали люди, в том числе дети. Их число не уточнялось.

"В результате ДТП пассажир автомобиля Nissan Almera - 19-летняя девушка - получила смертельную травму. Два пассажира автомобиля Lada Vesta - мальчики 10 и 12 лет с полученными травмами были доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП случилось около 14:00 (13:00 мск) на улице Путейской. По предварительной информации, водитель Nissan Almera при повороте с главной дороги на второстепенную не уступил автомобилю Lada и столкнулся с ним. После этого иномарка врезалась в стоящий на второстепенной дороге Geely Atlas.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.