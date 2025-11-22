В Подмосковье во время рыбалки утонула женщина

Для поисков утонувшей направили водолазную группу

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Женщина утонула во время рыбалки на Москве-реке в подмосковной Коломне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"22 ноября на реке Москве в районе села Северского перевернулась лодка с двумя рыбаками. Семейная пара рыбачила, несмотря на закрытие речной навигации. Мужчину спасли очевидцы и вытащили на берег. К сожалению, женщину спасти не удалось. Для поисков утонувшей направлена водолазная группа ПСО-1 Мособлпожспас", - говорится в сообщении.

В главке напомнили, что речная навигация в Подмосковье завершена 20 ноября, выход в акваторию рек не рекомендуется, это может быть опасно для жизни и здоровья.