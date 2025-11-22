В "ЛизаАлерт" рассказали, как идут поиски 91-летней женщины в Ростовской области

В поисках принимают участие порядка 150 человек

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Поиски женщины в возрасте 91 года, пропавшей в городе Белая Калитва Ростовской области, идут уже пятые сутки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе поискового отряда "ЛизаАлерт" в Ростовской области.

"Поиски идут уже пятые сутки, не прекращаясь. На месте и в пути добровольцы из соседних регионов: Воронежа, Адыгеи, Ставрополя, Волгограда и Москвы; сотрудники МВД (18) спасатели, местные жители, местное сообщество квадроциклистов. Тепловизоры и БПЛА тоже сегодня отрабатывали свои задачи. Всего около 100 человек за сегодняшний день. Но зона поиска очень обширная. На месте не хватает людей, а также проходимых автомобилей", - говорится в сообщении.

Как отметил старший на месте ДПСО "ЛизаАлерт" Ростовской области Константин Чернявский, на данный момент в поисках приняли участие порядка 150 человек, это добровольцы "ЛизаАлерт" от Ростовской области, а также местные жители. "Поиски продолжаются, и мы будем искать, пока не закончим этот поиск", - добавил он.

Ранее, как сообщали ТАСС в пресс-службе поискового отряда, в городе Белая Калитва Ростовской области пропала Громова (Солодуха) Анна Васильевна. Последний раз она выходила на связь вечером 17 ноября 2025 года - женщина перед сном поговорила с семьей по телефону. Утром 18 ноября она не вышла на связь: телефон был отключен, дома ее не оказалось. Также отсутствовали рюкзак и скандинавские палки, без которых она обычно не ходит далеко, отмечали в отряде.

По информации поискового отряда, заявка на поиск поступила на горячую линию 18 ноября в 17:57 мск. Поиски осложняются рельефом местности с оврагами и лесными массивами, а также значительным размером территории при недостатке человеческих ресурсов.