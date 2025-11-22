В Карачаево-Черкесии на полигоне ТБО тушат пожар

Площадь возгорания составляет около 1 га

ЧЕРКЕССК, 22 ноября. /ТАСС/. Пожар площадью около 1 га ликвидируют на полигоне твердых бытовых отходов в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии. Прокуратура республики организовала проверку по факту возгорания, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства региона.

"В ходе надзорного мероприятия будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности правообладателем мусорного полигона, а также положений законодательства о безопасном обращении с отходами. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования по устранению нарушений закона", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре Карачаево-Черкесии, по предварительным данным, площадь пожара составляет около 1 га. Проводится его локализация.