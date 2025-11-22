В Орле из-за обвала грунта при проведении земляных работ погиб рабочий

В момент обвала он находился в траншее

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 22 ноября. /ТАСС/. Тело мужчины обнаружено в результате обвала грунта при проведении земляных работ в Орле. Об этом сообщает МЧС по Орловской области.

"На телефон 112 поступило сообщение от очевидца, что на улице Героев пожарных в Орле при проведении земляных работ произошел обвал грунта. В этот момент в траншее находился рабочий, его засыпало грунтом. Пожарные и спасатели провели работы по раскопке грунта, было обнаружено тело погибшего мужчины", - сообщили в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС по региону, на месте также работали медики, сотрудники полиции и СК.