В Подмосковье водитель насмерть сбил подростка на пешеходном переходе и скрылся

Виновника ДТП разыскивают

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Водитель насмерть сбил подростка 2008 года рождения на пешеходном переходе в Коломне и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Сегодня около 17:27 мск у одного из домов, расположенных на улице Ленина города Озеры, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем "Хендай", совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся. В результате ДТП несовершеннолетний 2008 года рождения погиб на месте", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства случившегося. Виновника ДТП разыскивают.