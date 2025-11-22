ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Белгородской области мирный житель пострадал, наступив на взрывное устройство

Пострадавшего с осколочным ранением ноги доставили в Борисовскую ЦРБ
17:55

БЕЛГОРОД, 22 ноября. /ТАСС/. Мирный житель, наступивший на взрывное устройство, пострадал в хуторе Никольский Борисовского округа. У мужчины осколочные ранения ноги, сообщает оперштаб Белгородской области.

"В районе хутора Никольский мужчина наступил на взрывное устройство, которое сдетонировало. Пострадавшего с осколочным ранением ноги доставили в Борисовскую ЦРБ", - сообщает оперштаб.

Он будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода, где продолжит лечение. 

