В Белгородской области мирный житель пострадал, наступив на взрывное устройство

Пострадавшего с осколочным ранением ноги доставили в Борисовскую ЦРБ

БЕЛГОРОД, 22 ноября. /ТАСС/. Мирный житель, наступивший на взрывное устройство, пострадал в хуторе Никольский Борисовского округа. У мужчины осколочные ранения ноги, сообщает оперштаб Белгородской области.

"В районе хутора Никольский мужчина наступил на взрывное устройство, которое сдетонировало. Пострадавшего с осколочным ранением ноги доставили в Борисовскую ЦРБ", - сообщает оперштаб.

Он будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода, где продолжит лечение.