В Марий Эл при столкновении автобуса и автомобиля погиб человек

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 22 ноября. /ТАСС/. Пассажирский автобус и автомобиль Toyota столкнулись на трассе в Звениговском районе в Марий Эл. В результате погиб человек, сообщили в Госавтоинспекции республики.

"Сегодня вечером в Звениговском районе, предварительно, на 20-м км автодороги "Вятка" произошло столкновение пассажирского автобуса и автомашины Toyota. В результате ДТП на месте погиб водитель иномарки", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.