В ФРГ начали расследование против бывшего охранника нацистского лагеря

По информации газеты Bild, подозреваемому 100 лет

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Дортмунда ведет расследование против бывшего охранника нацистского лагеря для военнопленных "Шталаг VI A" (Stalag VI A), который располагался в городе Хемер (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии. Об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, подозреваемому сейчас 100 лет. Старший прокурор Андреас Брендель заявил изданию, что мужчине "вменяется в вину то, что он, будучи с 6 декабря 1943 по как минимум 22 сентября 1944 года охранником в Stalag VI A в Хемере, участвовал в совершаемых там действиях, направленных на убийство [узников]".

Расследование пока не завершено. Дело в прокуратуру передал расположенный в Людвигсбурге Центр по раскрытию преступлений национал-социализма (ЦРПНС), который провел собственную проверку досье бывшего охранника.

Stalag VI A за период с 1939 по 1945 год прошли более 200 тыс. человек. От недоедания, болезней, непосильной работы погибли или были убиты охранниками около 24 тыс. узников. Наряду с поляками, французами, бельгийцами и британцами по большей части в лагере содержались советские военнопленные.