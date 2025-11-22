В Тульской области объявляли опасность атаки беспилотников
Редакция сайта ТАСС
18:54
обновлено 19:42
ТУЛА, 22 ноября. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена на территории Тульской области. Об этом сообщал в Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев.
"На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие", - проинформировал он.
Позднее глава региона сообщил об отмене опасности.
В новость внесены изменения (22:42 мск) - добавлена информация об отмене опасности.