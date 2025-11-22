ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Ленобласти столкнулись два грузовика и три легковых автомобиля

Никто не пострадал
19:06

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Два грузовика и три легковых автомобиля столкнулись в Кингисеппском районе Ленобласти. Никто не пострадал, сообщила пресс-служба администрации региона в Telegram-канале.

"ДТП из двух грузовиков и трех легковых автомобилей в Кингисеппском районе вблизи Котлов, к счастью, обошлось без пострадавших. Информацию подтвердили в комитете по здравоохранению Ленобласти", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, на дорогах возможен гололед, поэтому водители должны быть внимательными и осторожными. 

