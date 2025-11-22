Участников преступной группы, похищавшей ветеранов СВО, арестовали

Устанавливаются детали криминальной схемы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Суд арестовал участников преступной группы, которые похищали ветеранов специальной военной операции (СВО) и вымогали деньги. Об этом сообщается в Telegram-канале Росгвардии.

"Преступная группа похищала ветеранов СВО и, по предварительным данным, вымогала деньги не только у бойцов, но и у их родственников. Фигуранты дела арестованы, детали криминальной схемы устанавливаются", - говорится в сообщении.

Члены преступной группы были задержаны в Москве. Сотрудники СОБР "Столица" Главного управления Росгвардии по Москве остановили автомобиль со злоумышленниками на дороге. Среди задержанных участник религиозной общины "Батал-Хаджи" (организация признана террористической, запрещена на территории РФ).