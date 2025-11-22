ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Севастополе объявляли воздушную тревогу

Движение морского и наземного транспорта приостанавливали
20:41
обновлено 22:04

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявляли на территории Севастополя. Об этом в Telegram-канале сообщал губернатор города Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога", - написал Развожаев.

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя сообщила, что морской и наземный транспорт прекратил движение.

Позже Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги.

В новость внесены изменения (01:04 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги. 

