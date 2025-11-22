В Севастополе объявляли воздушную тревогу
20:41
обновлено 22:04
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявляли на территории Севастополя. Об этом в Telegram-канале сообщал губернатор города Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога", - написал Развожаев.
Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя сообщила, что морской и наземный транспорт прекратил движение.
Позже Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги.
В новость внесены изменения (01:04 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.