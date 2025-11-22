В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Это связано с выпадением снега и образованием гололедицы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за снега и гололедицы. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Предстоящей ночью и утром местами ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья,а также гололедица на дорогах", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что желтый уровень объявлен пока до 09:00 мск и символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия.

Ранее власти Москвы предупредили об ухудшении погодных условий, призвав автомобилистов быть бдительными на дорогах. "Избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим, особенно на тех участках дорог, где есть эстакады и тоннели", - отметили специалисты городского департамента транспорта в официальном телеграм-канале ведомства. Они также напомнили, что в условиях снега необходимо снижать скорость вблизи пешеходных переходов.

Находящиеся в разных районах столичного региона корреспонденты ТАСС также сообщают об осадках, местами сильных, отмечаемых в эти минуты в Москве и области. Интенсивные осадки зафиксированы и в пограничных со столичным регионом районах Владимирской области.

В своем последнем прогнозе синоптики Гидрометцентра РФ предупредили, что предстоящей ночью в Москве и Подмосковье возможны осадки, местами - налипание снега на деревья и провода. Температура воздуха в столице при этом составит от нуля до минус 2 градусов, по области - от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем синоптики на фоне облачности с прояснениями также не исключают небольшие осадки. Столбики термометров также покажут от нуля до минус 2 градусов по Москве и от минус 3 до плюс 2 градусов в Подмосковье.