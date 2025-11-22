В Москве несколько фанатов "Спартака" избили болельщика ЦСКА

Драка попала на видеокамеры

Редакция сайта ТАСС

Болельщики "Спартака" © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Несколько фанатов ФК "Спартак" избили болельщика ЦСКА у трибуны "В" стадиона "Лукойл Арена" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Драка произошла после матча "Спартак" - ЦСКА, который проходил на "Лукойл Арене" в Москве. Возле выхода на сектора 104-105 трибуны "В" несколько фанатов в клубной атрибутике "Спартака" напали на болельщика ЦСКА, зажали его в углу и избили, а также отобрали у него клубный шарф", - сказал собеседник агентства. По его словам, о состоянии пострадавшего пока информации нет.

"Драка попала на видеокамеры стадиона", - добавил собеседник агентства.

На трибуне "В" "Лукойл Арены" традиционно собираются активные фанаты "Спартака", в том числе - члены различных неформальных объединений болельщиков клуба.