В Бутурлиновском районе Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА

Жителей призвали зайти в помещение и отойти от окон

ВОРОНЕЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена на территории Бутурлиновского района Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Внимание! Бутурлиновский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - написал он.

Губернатор призвал жителей зайти в помещение, отойти от окон, а в случае прямой видимости БПЛА уйти из этой зоны и позвонить по телефону 112.