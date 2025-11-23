В Новосибирске машина въехала в станцию метро

После ДТП водитель скрылся с места происшествия

НОВОСИБИРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался во входные двери станции метро "Золотая Нива" в Новосибирске. В результате ДТП пострадавших нет, сообщили в муниципальной аварийной службе.

"Экипаж Вега-1 выезжал на ДТП на станции метро "Золотая Нива". По сообщениям, водитель автомобиля Toyota Corolla врезался во входные двери и пробил их, пролетев вниз по лестнице. К счастью, в данной ситуации пострадавших нет, что удивительно, учитывая, что "Золотая Нива" - одна из самых людных станций метро", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после ДТП водитель скрылся с места происшествия. На месте работают сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личность водителя.