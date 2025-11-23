Во Вьетнаме из-за наводнений погибли по меньшей мере 90 человек

В провинциях Даклак, Кханьхоа, Зялай и Ламдонг разрушены и повреждены свыше 1,1 тыс. частных домов, школ и административных зданий

ХАНОЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Число погибших из-а масштабных наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Центральном Вьетнаме, выросло до 90, еще 12 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил Департамент управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий при Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама.

По информации ведомства, из-за продолжающихся уже неделю сильных дождей, вызвавших мощный паводок и многочисленные оползни, в больше всего ущерба завиксировано в провинциях Даклак, Кханьхоа, Зялай и Ламдонг. Там разрушены и повреждены свыше 1,1 тыс. частных домов, школ и административных зданий, затоплены порядка 200 тыс. Из-за паводка были подтоплены и повреждены оползнями 24 участка национальных автомагистралей, что серьезно нарушило автомобильное и железнодорожное сообщение внутри центральной части страны и с остальными ее регионами.

Стихия нанесла огромный ущерб народному хозяйству Центрального Вьетнама - повреждены 80 тыс. га посевов и более 100 тыс. га фруктовых плантаций, погибло 3,5 млн сельскохозяйственных животных и птиц. Экономические убытки от наводнения, согласно оценкам вьетнамских властей, превышают 9,035 трлн донгов (более $341 млн).

Правительство принимает необходимые меры для скорейшей ликвидации последствий наводнений, обеспечения безопасности жизни людей и минимизации ущерба от стихии. Министерство национальной обороны направило 44,6 тыс. солдат и офицеров, а министерство общественной безопасности мобилизовало 98,5 тыс. сотрудников полиции для оказания помощи местному населению.

Силовики задействовали вертолеты, плавсредства и спецтранспорт для эвакуации людей из затопленных местностей и доставки экстренной помощи в изолированные зоны. В пострадавшие районы направляются медикаменты, продовольствие, чистая вода и товары первой необходимости.