Над Смоленской областью сбили три украинских беспилотника
03:41
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны РФ сбили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.
"Уважаемые смоляне, сегодня ночью и в утренние часы наш регион подвергся атаке украинских БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны России сбиты три беспилотника. Пострадавших нет, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано", - сообщил он.
По его словам, оперативные службы работают на местах происшествий. Он также попросил при обнаружении обломков БПЛА не приближаться к ним, а об их местоположении сообщить по телефону экстренных служб 112.