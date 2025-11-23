Над Смоленской областью сбили три украинских беспилотника

На местах происшествий работают оперативные службы

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны РФ сбили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Уважаемые смоляне, сегодня ночью и в утренние часы наш регион подвергся атаке украинских БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны России сбиты три беспилотника. Пострадавших нет, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано", - сообщил он.

По его словам, оперативные службы работают на местах происшествий. Он также попросил при обнаружении обломков БПЛА не приближаться к ним, а об их местоположении сообщить по телефону экстренных служб 112.