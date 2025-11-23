В Забайкалье арестовали водителя, обвиняемого в совершении ДТП с двумя погибшими

В момент аварии он находился в состоянии опьянения

ЧИТА, 23 ноября. /ТАСС/. Суд заключил под стражу 30-летнего мужчину, обвиняемого в совершении ДТП с двумя погибшими в Чите, сообщили в прокуратуре Забайкальского края. В момент ДТП водитель находился в состоянии опьянения и попытался скрыться, но был задержан очевидцами.

"Сегодня Черновский районный суд Читы рассмотрел ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 30-летнего жителя Забайкальского края. Он обвиняется по п. п. "а", "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения), - говорится в сообщении. - Суд удовлетворил ходатайство и заключил мужчину под стражу до 19 января 2026 года включительно".

По версии следствия, вечером 20 ноября водитель автомобиля Toyota Allion на проспекте Маршала Жукова в Чите не справился с управлением и допустил наезд на двух женщин. Они погибли на месте. После совершения ДТП он попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан очевидцами.