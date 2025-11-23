В Таиланде после ДТП погибла российская мотоциклистка

Ксения Боженова столкнулась с передвижной тележкой с едой и ударилась головой о бордюр, получив тяжелую черепно-мозговую травму

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 23 ноября. /ТАСС/. Россиянка умерла в Таиланде из-за полученных травм в результате ДТП на мотоцикле, которое произошло 14 ноября в городе Паттайя. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила российский волонтер Светлана Шерстобоева.

Жертвой аварии стала проживающая на постоянной основе в Паттайе в течение последних нескольких лет Ксения Боженова. Россиянка столкнулась с передвижной тележкой с едой и ударилась головой о бордюр, получив тяжелую черепно-мозговую травму. "По просьбе ее родных мы искали врача-нейрохирурга для проведения операции, поскольку в госпитале, куда ее доставили, не было такого специалиста. Ее состояние в субботу резко ухудшилось, врачи помочь ей не смогли", - сказала она.

В консульском отделе посольства РФ в Таиланде ТАСС сообщили, что российские дипломаты выясняют обстоятельства гибели россиянки.

Согласно таиландскому центру данных о ДТП, из-за инцидентов на дорогах в Таиланде в 2025 году погибли около 11 тыс. человек, 760 тыс. пострадали. Среди погибших - 494 иностранца, в том числе четверо россиян. В 2024 году в ДТП в королевстве погибли 10 граждан РФ. Более 80% всех дорожных инцидентов происходят с участием мотоциклов.