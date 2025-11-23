В Тюменской области три человека пострадали в ДТП с автобусом

Среди пострадавших двое мужчин и одна женщина

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Столкновение рейсового автобуса и "Газели" произошло на автодороге в Тюменской области, ранены трое человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции по региону.

"Автобус "ПАЗ" и "Газель" столкнулись вчера вечером на 18-м километре автодороги Центральный - Емуртла - Видонова под Заводоуковском. <...> В ДТП получили ранения три человека: оба водителя и 43-летняя пассажирка "Газели", - сказано в сообщении.

Предварительно, водитель "Газели" не справился с управлением грузовика. Произошло столкновение с автобусом, ехавшим в попутном направлении. В автобусе находились водитель и три пассажира.