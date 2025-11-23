В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
05:35
ВОРОНЕЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА отменен на территории Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.
"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" - написал глава региона.
Он добавил, что прошедшей ночью силами ПВО над тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.
Предупреждение действовало с 02:46 мск, в Бутурлиновском районе объявлялась тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, работали системы оповещения.