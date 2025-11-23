ТАСС: в Москве на МКАД столкнулись около 10 машин

Образовалась большая пробка

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Массовое ДТП с участием порядка 10 машин произошло на 19-м км МКАД, в результате образовалась большая пробка. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"ДТП произошло на 19-м км МКАД. По предварительным данным, столкнулись от 9 до 11 машин, в том числе автомобиль такси. Один человек, предварительно, пострадал, его осматривают медики", - сказал собеседник агентства.

По его словам, причиной массовой аварии могла стать скользкая дорога. "На месте происшествия движение автотранспорта затруднено, образовалась пробка", - добавил источник ТАСС.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС факт нескольких мелких ДТП на МКАД. "По данному факту проводится проверка, обстоятельства устанавливаются", - сказали в пресс-службе.

В Гидрометцентре РФ сообщили, что в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за снега и гололеда.