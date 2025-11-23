Шатурскую ГРЭС атаковали БПЛА ВСУ

Силы ПВО уничтожили часть дронов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Шатурскую ГРЭС атаковали беспилотниками ВСУ. Электроснабжение в городе не нарушено. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. Он добавил, что из-за падения обломков на станции начался пожар. Возгорание локализовали. Над тушением продолжают работать сотрудники экстренных служб.

Электроснабжение в городе не нарушено. Для этого оперативно выполнили переключение на резервные линии. Кроме того, для поддержки теплоснабжения в округ направили передвижные блочно-модульные котельные. Они будут работать, пока ситуация не стабилизируется.

Воробьев подчеркнул, что местным жителям ничего не угрожает, ситуация находится под контролем. На месте работают все службы и сам глава округа.