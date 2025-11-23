В Нововоронеже произошел пожар в магазине одежды

Пострадавших, по предварительным данным, нет

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидируют возгорание в одном из торговых центров Нововоронежа. Пожар, начавшийся в магазине одежды, локализован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 08:57 мск в городе Нововоронеже [произошло] загорание в магазине одежды на втором этаже ТЦ, [наблюдается] плотное задымление, идет тушение. <...> Пострадавших, по предварительным данным, нет. К тушению привлечены 40 пожарных и 11 единиц техники", - говорится в сообщении.

Вскоре в пресс-службе отметили, что возгорание локализовано на площади в 200 кв. м.

В 10:26 (мск) в МЧС объявили о ликвидации пожара.

В новость внесены изменения (10:59 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара.