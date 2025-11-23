В ДНР восстановили электроснабжение объектов связи после ударов ВСУ

Украинские беспилотники атаковали энергетику республики

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 23 ноября. /ТАСС/. Штатное электроснабжение всех объектов связи Республиканского оператора связи (бренд "Феникс"), нарушенное ударами ВСУ по энергетике региона, восстановлено, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора.

"Сейчас все восстановлено. Утром последние объекты, оставшиеся без штатного электроснабжения, запитали в Докучаевске", - сказано в сообщении.

В "Фениксе" сообщили об отключении от штатного снабжения нескольких объектов в субботу, около 22:00 мск. Узловые объекты связи в пяти муниципалитетах перевели в работу от автономных источников питания из-за атаки беспилотников на энергетику республики.

В ночь на понедельник и вторник ВСУ ударили по энергетике ДНР. 18 ноября глава республики Денис Пушилин сообщил, что в результате беспрецедентной атаки повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, которые обеспечивают основную генерацию в регионе. В некоторых городах начались перебои со светом, водой, теплом и связью. Из-за серьезных повреждений ТЭС введен региональный режим ЧС.