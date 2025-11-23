В ДНР системой "Купол Донбасса" уничтожили 366 БПЛА ВСУ за неделю

Украинские боевики продолжают попытки уничтожить региональные объекты энергетики

ДОНЕЦК, 23 ноября. /ТАСС/. Система РЭБ "Купол Донбасса" ликвидировала 366 беспилотников ВСУ за неделю над Донецкой Народной Республикой. Продолжаются попытки противника уничтожить региональные объекты энергетики, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 366 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 264 беспилотника, над Горловкой -102. Украинские боевики продолжают попытки уничтожить региональные объекты энергетики", - говорится в сообщении.

Вблизи электроподстанции Куйбышевского района Донецка перехвачен чешский ударный дрон "FP-1", вооруженный осколочно-фугасной боевой частью массой в 50 кг. В Буденовском районе подавлен беспилотник "FP-2" чешского производства, который нес на борту авиабомбу массой в 100 кг и был нацелен на распределительную подстанцию.

Под Докучаевском противник пытался уничтожить линии электропередачи. Система РЭБ перехватила украинские ударные дроны "Скат", "Darts" и "RT-15" с осколочно-фугасными боезарядами с дополнительными поражающими элементами.

Система РЭБ "Купол Донбасса", управляемая военнослужащими регионального Управления ФСБ России, перехватила вражеские дроны, после чего взрывотехники успешно обезвредили подавленные беспилотники и уничтожили боевые заряды без ущерба для мирного населения и инфраструктуры.