ВСУ обстреляли Белгородскую область четыре раза за сутки

Территорию региона атаковали 94 БПЛА

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 23 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию Белгородской области и атаковали ее 94 БПЛА. Наиболее трагичные последствия имели атаки на Валуйский округ, следует из сообщения оперштаба региона.

"В городе Валуйки в результате атаки беспилотника на территории коммерческого объекта погиб мирный житель. Еще один мужчина получил ранения. Он продолжает лечение в стационаре. На месте атаки повреждены навес здания, оборудование, а также уничтожен огнем грузовой автомобиль", - говорится в сообщении. В нем также указывается, что в селе Долгое повреждены линия электропередачи и частный дом, а в селе Тулянка - частный дом, заборы двух других домов, гараж и автомобиль.

Также сообщается о том, что женщина пострадала в городе Грайворон в результате детонации дрона, она была отпущена на амбулаторное лечение, однако позже повторно обратилась в больницу и в настоящее время продолжает получать медицинскую помощь в стационаре. В городе повреждены забор частного дома и три автомобиля, один из которых сгорел. В населенных пунктах округа также зафиксированы повреждения: в селе Глотово повреждены частный дом и автомобиль, в селе Гора-Подол - соцобъект, два частных дома, газовая труба и три автомобиля, один из которых сгорел, в селе Новостроевка-Первая повреждено помещение предприятия.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка при детонации дрона о дорожное полотно мужчина получил баротравму, глава поселения доставил его в ЦРБ, откуда для дальнейшего лечения он переведен в городскую больницу №2 Белгорода. В Новой Таволжанке повреждены объект инфраструктуры и два частных дома, в селе Мешковое - автомобиль и объект инфраструктуры, в хуторе Бондаренков - коммерческий объект и машина, в селе Сурково - хозпостройка, в Шебекино - частный дом.

В Белгородском округе в селе Головино повреждено складское помещение предприятия, в селе Бессоновка - газовая труба, частный дом, две хозпостройки, автомобиль и здание производственного предприятия, в селе Орловка - линия электропередачи и два автомобиля. В Борисовском округе в районе хутора Никольский мужчина наступил на взрывное устройство, оно сдетонировало - пострадавший находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. В селе Байцуры Борисовского округа загорелся частный дом, в селе Березовка - автомобиль.

В Краснояружском округе беспилотниками атакованы окружной центр, села Колотиловка и Репяховка, информация о последствиях уточняется. Атаки БПЛА на Волоконовский и Яковлевский округа обошлись без последствий.