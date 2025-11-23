На Новосибирском водохранилище спасли 13 рыбаков

Они оказались оторваны от берега в 1,5-2 км

НОВОСИБИРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Спасатели сняли 13 рыбаков с оторвавшейся льдины на Новосибирском водохранилище. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"13 рыбаков спасатели сняли с оторвавшейся льдины. На Новосибирском водохранилище рыбаки оказались оторваны от берега в 1,5-2 км. Игнорируя непогоду и запрет выхода на лед, они решили провести этот выходной на водоеме", - сказано в сообщении.

Спасатели эвакуировали на берег всех рыбаков. По оперативной информации, никто из них не пострадал.

В ряде регионов Сибири, в том числе в Новосибирской области, на 23-24 ноября прогнозировали ухудшение погоды. Ожидались метели, сильный ветер и гололедица.